ArenAniene 2023, grandi film fra cinema italiano e internazionale

Sarà una filata di grandissimi film quella che animerà ArenAniene dal 5 al 9 agosto: dal grande cinema italiano con Nanni Moretti e il Sol dell’avvenir, la commedia di Pilar Fogliati con Romantiche. E il cinema internazionale di The Whale di Darren Aronofsky e Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. O dell’ironico Il mio capolavoro dell’argentino Gastón Duprat.

Sarà una filata di grandissimi film quella che animerà ArenAniene dal 5 al 9 agosto: dal grande cinema italiano conl’omaggio a Pirandello de La stranezza di Roberto Andò, la commedia di Pilar Fogliati Romantiche o il dramma di L’ultima notte di Amore con Favino. E il cinema internazionale di Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. O dell’ironico Il mio capolavoro dell’argentino Gastón Duprat.

Sabato 5 agosto si apre come al solito alle 19.00 con Roma Cantautori – Pillole, un progetto del cantautore e illustratore Alessandro Cives dedicato alla ricchezza dei contenuti e e dello spessore del vasto mondo del cantautorato romano e italiano. Alle 21.15 in programma Il Sol dell’avvenir di Nanni Moretti, premio Miglior attrice non protagonista ai Nastri d’argento 2023 grazie ad una splendida Barbara Bobulova.

Sabato 5 agosto si apre come al solito alle 19.00 con Roma Cantautori – Pillole, un progetto del cantautore e illustratore Alessandro Cives dedicato alla ricchezza dei contenuti e e dello spessore del vasto mondo del cantautorato romano e italiano. Per proseguire alle 21.15 di La stranezza di Roberto Andò, Nastri d’Argento Miglior Film, Miglior Sceneggiatura ai David di Donatello.

Domenica 6 agosto la giornata si apre sempre alle 19 con la presentazione, alla presenza di uno dei suoi autori Marco Ferri, di Estinti saluti. Per proseguire alle 21.15 di The whale di Darren Aronofsky, candidato a tre Premi Oscar e Oscar come miglior attore 2023 al grande Brendan Fraser.

Domenica 6 agosto la giornata si apre sempre alle 19 con la presentazione, alla presenza di uno dei suoi autori Marco Ferri, di Estinti saluti. Mentre alle 21.15 in programma l’intenso e struggente L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino.

La settimana successiva si apre lunedì 7 agosto alle 19 con Tripla Performance Poetica di Fabio de Santis. Lo spazio cinema, come al solito alle 21,15, vedrà in programma la proiezione di Romantiche di Pilar Fogliati, Nastro d’argento 2023 come Miglior Commedia: un vero e proprio one woman show che mette in luce il talento comico e camaleontico di Pilar Fogliati.

Martedì 8 agosto (ore 19.00) per le attività collaterali ArenAniene propone un interessante Laboratorio di Economia Circolare a cura dell’Associazione Lega Ambiente Mondi Possibili. Alle 21.15 spazio all’Oscar come Miglior Film con Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Mercoledì 9 agosto si apre la giornata alle 19 con Canta Poesia: una performance musicale di Amedeo Morrone (ingresso libero). Alle 21,15 lo spazio film vede in programma Il mio capolavoro dell’argentino Gastón Duprat.

Programma dal 5 al 9 agosto

SABATO 5 AGOSTO

Ore 19 – Ore 19 – Roma Cantautori – Pillole – a cura di Alessandro Cives INGRESSO LIBERO

Ore 21 e 15 – Il Sol dell’avvenir di Nanni Moretti

Premio Nastro d’Argento 2023 – miglior attrice non protagonista INGRESSO 6,50 euro

Ore 21 e 15 La Stranezza di Roberto Andò

Nastri d’Argento Miglior Film, Miglior Sceneggiatura ai David di Donatello INGRESSO 6,50 euro

DOMENICA 6 AGOSTO

Ore 19 – Presentazione libro Estinti Saluti – di Marco Ferri – interviene l’autore

INGRESSO LIBERO

Ore 21 e 15 The whale di Darren Aronofsky

Oscar 2023 – miglior attore INGRESSO 6,50 euro

Ore 21 e 15 L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano

Cinque candidature ai Nastri d’Argento INGRESSO 6,50 euro

LUNEDÌ 7 AGOSTO

Ore 19 – Tripla P – performance poetica di Fabio de Santis

Ore 21 e 15 – Romantiche di Pilar Fogliati

Nastro d’argento 2023 – miglior commedia INGRESSO 6,50 euro

MARTEDÌ 8 AGOSTO

Ore 19 – Laboratorio di Economia Circolare – a cura dell’associazione Lega Ambiente Mondi Possibili INGRESSO LIBERO

Ore 21 e 15 – Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Oscar 2023 – miglior film INGRESSO 6,50 euro