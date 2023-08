Reddito cittadinanza, Calderone: “Bomba sociale? Non ho segnalazioni”

(Adnkronos) – “Ho chiesto ieri alla Camera di non soffiare sul fuoco ma di aiutarci. Il Reddito di cittadinanza finisce ma dal 1° settembre partono altre misure per il supporto alla formazione e al lavoro. Io non ho segnalazioni di una bomba sociale, né dal mio ministero né dagli Interni o dai Prefetti. I numeri sono assolutamente gestibili. Quello che farò oggi al Senato è spiegare nell’informativa che la situazione è gestibile, da un lato con numeri contenuti e dall’altro con le opportunità di lavoro che ci sono. Bisogna procedere una volta per tutte con un vero incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che finora non ha funzionato”. Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, intervistata questa mattina su Rtl 102.5.

“Sono contenta – ha poi aggiunto il ministro – che la presidente Giorgia Meloni abbia aperto a un confronto politico e con le parti sociali sul salario minimo. Il percorso di valorizzazione delle competenze e anche della contrattazione collettiva è importante. La cifra di 9 euro può essere più o meno corretta, però il valore non è dato solo dal minimo in busta paga ma anche dagli altri elementi aggiuntivi garantiti da una buona contrattazione in modo che il tenore di vita sia garantito e le competenze valorizzate”.