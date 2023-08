Salerno, scontro tra veliero e motoscafo: morta turista americana

(Adnkronos) – Tragedia nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. Una turista americana di 45 anni, originaria della Virginia, è morta in uno scontro tra un veliero e un motoscafo. La vittima si trovava a bordo dell’imbarcazione da diporto di 6 metri insieme al marito, ai due figli piccoli e allo skipper, ricoverato per accertamenti e analisi all’ospedale di Salerno. A bordo del veliero di 40 metri circa 80 persone, tedeschi e americani, che festeggiavano un matrimonio e un motoscafo. Impegnata nella ricostruzione della dinamica e delle responsabilità la Capitaneria di Porto.