Meteo oggi, allerta maltempo al Centro-Nord venerdì 4 agosto

(Adnkronos) – E’ allerta maltempo su gran parte del Centro-Nord per un peggioramento delle condizioni meteo, associato un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it)

L’avviso prevede per la giornata di venerdì 4 agosto precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di domani, venerdì 4 agosto e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Ancora maltempo sulla Lombardia. Per domani, venerdì 4 agosto, è previsto cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con temporanee schiarite in pianura nella notte. Rovesci e temporali di debole o moderata intensità interesseranno prima Alpi e Prealpi, per poi spostarsi verso Sud nel corso della giornata. Sui settori occidentali della regione i fenomeni dovrebbero indebolirsi dal pomeriggio, fino a esaurirsi in serata. Quanto alle temperature, dovrebbero calare sia minime che massime, comprese tra 24 e 30 gradi in pianura.

Sabato è previsto cielo ancora molto nuvoloso durante la notte, con schiarite che via via diventeranno più ampie nel corso della giornata a partire da Ovest. Deboli rovesci o temporali sono possibili nella notte sui settori orientali, in esaurimento in mattinata. Domenica cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti, con temperature massime in aumento. I venti, inizialmente deboli in pianura, dovrebbero rinforzarsi progressivamente. La tendenza per lunedì e martedì della settimana prossima è di cielo sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni

Permane un’area di forte instabilità meteo che riguarda anche Milano dove il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione (rischio moderato) a partire dalle prime ore di domani mattina, per rischio temporali. Il Comune di Milano ha predisposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i parchi recintati. Durante le allerte meteo e quindi dal pomeriggio di oggi vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte. Considerata la situazione meteo avversa si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende e a proprietari si chiede di metterle in sicurezza.

A causa del transito sulla Toscana di una perturbazione atlantica, potrebbero verificarsi temporali, localmente anche forti, tra la tarda mattina e il pomeriggio di domani, venerdì 4 agosto, sulle province centro-meridionali della regione, in particolare basso livornese, aretino, grossetano e senese.

Per questo motivo, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 10 alle 22 della giornata di domani per le zone della Valdichiana, Valtiberina, dell’Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell’Albegna, e nel tratto basso della costa grossetana.

Allerta gialla per temporali su tutto il Veneto. Il meteo regionale del Veneto segnala fino alla mattina di sabato 5, fasi di instabilità, intervallate da pause, con rovesci e temporali, più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato. Come fa sapere la Regione, saranno probabili, specie nella seconda parte di venerdì (ma non esclusi anche giovedì), fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate.

Sulla base delle previsioni meteo previste, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di “attenzione” (gialla) fino alle 12 di sabato 5 agosto su tutto il territorio regionale.