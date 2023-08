(Adnkronos) – Matteo Berrettini batte il francese Gregoire Barrere e si qualifica per i sedicesimi di finale del torneo ATP di Toronto 2023. Il romano si impone per 6-4, 6-3 e ora sfiderà Jannik Sinner in un derby azzurro. Berrettini capitalizza l’ottimo rendimento al servizio: 10 ace e l’86% di prime palle spianano la strada verso la vittoria.