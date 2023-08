La Cineteca di Milano alla 80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

Gli Zoomer, i ragazzi della “Generazione Z”, ci ricordano ogni giorno che viviamo nell’età dell’oro dell’app dating in cui loro sono nati e cresciuti. Ci direbbero, con il loro linguaggio “digitale”, che negli anni dello swiping compulsivo qualsiasi tipo di incontro e amore immaginario, reale, artificiale tra umani, avatar e chatbot è possibile; che la vita “emotiva” -non certo priva di insidie- è eccitante e sempre più intrecciata alla tecnologia e alle sue innovazioni, spesso debitrici del cinema e del suo immaginario.

Ci spiegherebbero che le community che molti credono indolenti e passive esplodono di match, passione, desiderio e costituiscono una potente fonte di emozioni condivise. Proprio come il cinema, che loro frequentano: oggi, i ragazzi rappresentano la parte vitale e trainante del pubblico delle sale e dei festival, senza la quale il mercato sarebbe in affanno.

La sfida del futuro è tutta qui: seguire l’esempio dei giovani e dei giovanissimi, supportando e agevolando il loro slancio per l’arte cinematografica e i suoi “luoghi” attraverso linguaggi e strumenti che possano comprendere e maneggiare; offrire “una bussola” al loro ardore, per tornare a far innamorare del cinema la moltitudine. Sfida che, quest’anno, Cineteca Milano ha raccolto, proponendosi di condurre “Behind the Light. Programma di multi-hub network per l’innovazione nell’alfabetizzazione all’audiovisivo”, un progetto nell’ambito del Piano Nazionale di Educazione all’immagine, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, realizzato grazie alla collaborazione di esperti, studiosi e partner autorevoli, tra università, centri di ricerca, associazioni di categoria, testate di critica cinematografica, associazioni culturali, sale cinematografiche, e con l’indispensabile contributo di studenti e ragazzi.

A coronamento di un intenso e diffuso lavoro, mercoledì 6 settembre 2023, alle ore 11.00, presso l’Italian Pavilion di Venezia 80, Cineteca Milano con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS, in collaborazione con AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema, Università Cattolica del Sacro Cuore, presenta in anteprima i migliori e diversi esiti di questo progetto: quattro documenti che tracciano le linee guida imprescindibili per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Cinema.

Introdurrà l’incontro Matteo Pavesi Direttore Cineteca Milano. Tra i relatori già confermati, Silvia Pareti Segretaria generale Fondazione Cineteca Italiana di Milano, Francesca Magliulo Direttrice Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS, Giorgio Gosetti Presidente AFIC, Federico Pommier Vincelli Responsabile Scuole AFIC.

I quattro documenti, che dopo la Mostra saranno a disposizione gratuitamente di scuole, studenti, docenti e professionisti del settore per gli anni a venire, hanno un solo obiettivo: a partire dal festival più antico e prestigioso del mondo nell’anniversario di un suo importante traguardo, riaccendere la passione per il cinema, innescare una nuova e contagiosa CinemaCrush.

1. Il Decalogo di CinemaSarà 2023: dieci desiderata pratici e teorici redatti nel corso del progetto CinemaSarà da settanta studenti delle scuole superiori sul cinema di domani, alla fine di un percorso partecipato che ha visto protagonisti i ragazzi di 10 regioni italiane, coinvolgendo 15 scuole secondarie di secondo grado, 31 classi per un totale di 630 studenti e 35 docenti; il documento è stato realizzato in collaborazione con Fondazione EOS – Edison orizzonte Sociale ETS e AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema, con la partecipazione alle giornate di lavoro milanesi di Bruno Zambardino, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC.

2. Festival Crush: un memoir veridico e appassionato che ripercorre la storia dei festival di cinema dalle origini ai giorni nostri, individuandone nuove criticità e sfide, redatto con elegante maestria dal critico, saggista e giornalista Giorgio Gosetti e realizzato con AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema, da lui presieduta; una favola moderna multimediale, arricchita dalle testimonianze dei direttori dei più importanti festival nazionali e internazionali, che ha la valenza di un kit di pronto intervento per insegnanti e studenti.

3. Il Framework sull’educazione all’immagine: l’edizione italiana di un importante e inedito documento internazionale didattico e metodologico per tutti coloro che si occupano di cinema, nato dalla collaborazione di diciotto Paesi europei e tradotto grazie al Piano Nazionale, con l’obiettivo di formare “pensatori critici, creativi intraprendenti, abili oratori, collaboratori sensibili e attivi, ricercatori competenti, spettatori esigenti, sostenitori informati e entusiasti, discenti indipendenti e cittadini impegnati”.

4. L’esito del monitoraggio del progetto “Behind the Light”: l’analisi, condotta e realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore con il coordinamento della Professoressa Mariagrazia Fanchi, Direttore ALMED, che offre a tutto il comparto importanti e utili indicazioni sul Cinema che sarà.

PREMIO COLLATERALE CINEMASARÀ 2023

Dopo l’esordio dello scorso anno a Venezia, Cineteca Milano con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS è lieta di annunciare il ritorno del Premio Collaterale CinemaSarà nell’ambito della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, attribuito da una giuria di cinque giovanissime/i, tre dei quali “freschi” di maturità, provenienti da Licei e Istituti di Istruzione Superiore di diverse città italiane.

Il Premio ha l’obiettivo di individuare nella sezione “Venezia 80 Concorso” il film che meglio interpreta le dieci azioni del Decalogo di CinemaSarà 2023. La Giuria del Premio Collaterale consegnerà al film vincitore un’opera originale realizzata appositamente per l’occasione e firmata Fornasetti®.

I componenti della giuria del Premio saranno presenti al panel “Behind the Light”.