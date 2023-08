Musk-Zuckerberg, per sfida wrestling il patron di X sceglie la Wwe

(Adnkronos) – Mentre è ancora da chiarire se il combattimento sul ring tra il Ceo di Meta Mark Zuckerberg e il numero uno dell’app X (fin qui noto come Twitter) Elon Musk sarà trasmesso in diretta su quest’ultima piattaforma a fine mese, il 26 agosto, quest’ultimo ha rivelato il suo “stile di lotta” preferito. Il Ceo di Tesla in un recente tweet ha spiegato che preferisce combattere nello stile wrestling della Wwe.

Musk ha infatti ritwittato un video del 36° Summer Slam annuale tenutosi al Ford Field Stadium di Detroit, nel Michigan e condiviso dall’handle Twitter ufficiale della Wwe, la principale federazione di wrestling al mondo. L’evento principale della serata è stato tra Roman Reigns e Jey Uso. Dopo aver visto il combattimento, Musk ha detto: “Vado con la Wwe come mio stile di combattimento”.

In un precedente tweet Musk ha affermato che il combattimento Zuck vs. Musk sarà trasmesso in streaming sull’app X e il ricavato della partita andrà in beneficenza per i veterani dell’esercito americano. Musk ha anche scritto in un altro tweet che si sta allenando. “Sto sollevando pesi durante il giorno, preparandomi per il combattimento. Non ho tempo per allenarmi, quindi li porto solo al lavoro” ha scritto.