Prosegue la costante e solida crescita di Alfa Romeo

TORINO (ITALPRESS) – Prosegue la crescita di Alfa Romeo, dopo un primo semestre del 2023 da record. Il mese di luglio ha infatti confermato il trend, con oltre 2.300 immatricolazioni, grazie alle quali il marchio italiano brilla registrando un incremento delle vendite del 60% rispetto a luglio dell'anno passato e confermandosi il Brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno: addirittura raddoppiata la quota registrata da gennaio a luglio rispetto allo stesso periodo del 2022. A guidare l'incremento è ancora una volta Tonale, fresca di primo compleanno lo scorso giugno, che si conferma protagonista del mese anche a luglio. La pluripremiata vettura ha ormai saldamente certificato il primo posto tra i C-SUV Premium e nell'ultimo mese ha toccato una quota del 6%, che ne rafforza ulteriormente la leadership nel segmento. La versione top di gamma Plug-in Hybrid 280cv Q4, che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente ed è già tra i modelli Premium ibridi plug-in preferiti in Italia, ha senza dubbio contribuito al successo di un modello che conta più di 12.000 immatricolazioni da inizio anno. Sono da record anche le performance commerciali di Stelvio, che ottiene un altro risultato straordinario: dopo un percorso di crescita mese su mese, a luglio il modello è infatti leader del segmento D-SUV, registrando una quota superiore al 12%. Una vetta che certifica un ulteriore passo avanti rispetto al primo semestre, raggiunta grazie ad un importante contributo sia del canale privato che del noleggio a lungo termine. Attesi inoltre grandi risultati dalle nuove ed esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia, che completano la nuova gamma Alfa Romeo. Anche a livello Europeo Alfa Romeo consolida un trend di crescita netto e costante. Dopo aver archiviato un primo semestre in forte crescita con immatricolazioni raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022, la crescita prosegue nel mese di luglio confermando il piano strategico solido applicato con disciplina e rigore per raggiungere gli obiettivi prefissati. È opportuno citare tra i mercati più performanti la Germania +108%, Belgio +211%, Olanda +210% e Portogallo +40%. Il valore complessivo riporta una crescita del + 35%. "Inauguriamo il secondo semestre di un anno che sta portando risultati incredibili. I dati confermano l'apprezzamento per il nuovo corso, accompagnato da grande entusiasmo: in particolare, è una soddisfazione constatare il continuo successo registrato da Tonale. La strada è senza dubbio quella giusta e tutta la squadra merita un ringraziamento speciale. Guardiamo al futuro con entusiasmo e, anche per tutto il mese di agosto, l'intera gamma del marchio italiano vi aspetta nelle concessionarie Alfa Romeo" ha dichiarato Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia.