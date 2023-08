Infortunio sul lavoro, cade in vasca depuratore: muore operaio

(Adnkronos) –

Un operaio è morto e l’altro è rimasto grevemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Santa Croce sull’Arno (Pisa) presso il depuratore delle acque cittadine. Secondo una prima ricostruzione, i due erano impegnati in quota nello smontaggio della copertura di una vasca di ispessimento fanghi. Per cause in corso di accertamento, durante le operazioni, i due sono caduti all’interno della vasca. Sul posto (era poco dopo le 16), insieme a carabinieri, polizia municipale e Asl, incaricata delle prime indagini, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, che hanno recuperato i due uomini affidandoli alle cure del 118. Uno è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello, mentre per l’altro, un 42enne del posto, purtroppo non c’è stato nulla da fare.