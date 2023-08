Calciomercato Roma, Ibanez ceduto e Lazio commenta su Twitter

(Adnkronos) – La Roma annuncia la cessione di Roger Ibanez all’Al-Ahli e la Lazio su Twitter commenta ‘dispiaciuta’. La società giallorossa con una nota sul proprio sito ufficiale ufficializza la partenza del 24enne difensore brasiliano: “L’As Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Roger Ibanez all’Al-Ahli SFC. Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ha collezionato 149 presenze e segnato 9 gol con la maglia della Roma. Era nell’undici che il 25 maggio 2022 ha conquistato la prima storica edizione della UEFA Europa Conference League, battendo in finale il Feyenoord. In bocca al lupo, Roger!”.

Su Twitter, la Roma saluta il difensore con un messaggio (In bocca al lupo, Roger) e con un video celebrativo che raccoglie gol e successi. Mancano, ovviamente, i flop in almeno 3 derby tra errori fatali e un’espulsione. Ci pensa la Lazio, con un’emoji triste, a commentare l’addio dell’avversario più volte utile per i successi biancocelesti nelle stracittadine.