Livorno, barca in fiamme a largo della Gorgona: in salvo 9 persone a bordo – Video

(Adnkronos) –

Imbarcazione in fiamme a 4 miglia a sud dell’isola di Gorgona, di fronte a Livorno. Momenti di terrore per le 9 persone a bordo che si sono messe in salvo sulla zattera di salvataggio dopo che la barca su cui stavano navigando ha preso improvvisamente fuoco. L’equipaggio, 6 adulti e 3 bambini, è stato poi recuperato dalla motovedetta della Capitaneria di porto di Livorno che lo ha accompagnato al porto turistico di Marina di Pisa: stanno tutti bene. Prima ancora la guardia costiera ha dirottato sul posto una barca da diporto che era nelle vicinanze, per un primo soccorso.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio e nell’area attualmente ci sono i vigili del fuoco. Mentre l’imbarcazione stava affondando, si è alzata una densa colonna di fumo ben visibile dalla costa.