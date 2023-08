Addio Michela Murgia: tra le sue ultime parole delle rassicurazioni

È morta oggi la scrittrice Michela Murgia. Aveva 51 anni e da mesi combatteva contro un carcinoma ai Reni al quarto stadio.

Tra le sue ultime parole sono senz’altro emblematiche le dichiarazioni rilasciate al giornalista Cazzullo in cui ha sottolineato: “Il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono”, ma anche il suo post Instagram del 29 Luglio, dove il suo intento era, nonostante la criticità della situazione, rassicurare i suoi seguaci.

Di seguito le parole della Murgia:

”Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi, ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo stanca. La risposta che vorrei dare a chi mi chiede continuamente come sto, era quella che dava Cesare de Michelis: “posso stare meglio, ma non posso più stare bene”. Meglio è comunque preferibile a male, quindi godetene con me”.