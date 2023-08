Calciomercato Napoli, Gabri Veiga in arrivo? Ultime news

(Adnkronos) – Il Napoli sulle tracce di Gabri Veiga. I campioni d’Italia inseguono il 21enne centrocampista del Celta Vigo, che potrebbe arrivare in azzurro per circa 36 millioni di euro. “Gabri Veiga ha una clausola e può andare via. Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui è reale”, dice l’allenatore del Celta Vigo Rafael Benitez in merito alla possibile cessione del centrocampista Gabri Veiga. Il 21enne spagnolo ha una clausola rescissoria di 40 milioni ma il Napoli sta trattando con il Celta per poterlo prendere a una cifra leggermente inferiore. “Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto questa situazione”, aggiunge l’ex allenatore del Napoli.