Golpe in Niger, rinviata sine die riunione vertici militari Ecowas in Ghana

(Adnkronos) – Sarebbe stata rinviata sine die, “per motivi tecnici”, la riunione prevista per oggi ad Accra, in Ghana, dei capi di Stato Maggiore dei Paesi dell’Ecowas (Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale). Lo ha riferito nelle scorse ore Radio France Internationale, citando fonti vicine alle delegazioni che avrebbero dovuto partecipare. Non è stata indicata una nuova data per la riunione dedicata al Paese teatro del golpe del 26 luglio.

Ieri Zazia Bazoum, figlia del presidente deposto Mohamed Bazoum, ha denunciato al Guardian come Bazoum, la moglie e il figlio maschio siano confinati, in condizioni disumane, dai militari della Guardia presidenziale, nella loro residenza a cui è stata tagliata anche l’elettricià.

La riunione che si sarebbe dovuta tenere oggi avrebbe dovuto essere incentrata sul possibile intervento militare dell’organizzazione regionale in Niger dopo il golpe. L’obiettivo dell’incontro era definire i dettagli del possibile dispiegamento di una forza regionale per ripristinare l’ordine costituzionale nel Paese. Secondo Radio France Internationale, è probabile che la riunione si svolga all’inizio della prossima settimana.

La notizia del rinvio dell’incontro è arrivata dopo che ieri, ha riferito l’agenzia Anp, migliaia di manifestanti si sono radunati nelle strade della capitale nigerina Niamey per una protesta contro l’Ecowas e la Francia.