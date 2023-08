Calciomercato Juventus, Berardi nel mirino: ultime news

(Adnkronos) – La Juventus ancora sulle tracce di Domenico Berardi. Secondo le ultime notizie del calciomercato 2023, la società bianconera pensa all’esterno del Sassuolo per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Berardi, nato e cresciuto nel club emiliano, una decina di giorni fa ha ipotizzato pubblicamente la propria partenza: “Non so se ci sarò all’inizio della stagione”, ha detto durante la presentazione della squadra. In passato, il 29enne è stato vicino alla Juve ma ha rifiutato il grande salto preferendo rimanere in provincia. Quest’estate, il suo nome è stato accostato alla Lazio. Ora, con vigore, torna l’ipotesi Juve. I bianconeri potrebbero valutare la cessione del 30enne serbo Filip Kostic, arrivato solo un anno fa, e potrebbero ritenersi coperti sulle fasce con l’innesto di Andrea Cambiaso, molto convincente tra ritiro e amichevoli. Per Berardi, però, il Sassuolo non sembra intenzionato a fare sconti: la società neroverde probabilmente non si opporrebbe all’eventuale richiesta di cessione ma difficilmente si accontenterebbe di una cifra inferiore a 20-25 milioni.