Dimissioni Mancini, da Spalletti a Allegri: le quote per il nuovo ct

(Adnkronos) – Chi sarà il nuovo ct della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini? Il terremoto sulla panchina azzurra arriva ad un mese dall’inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Chi sostituirà Mancini alla guida della Nazionale per cercare di non fallire l’appuntamento agli Europei del 2024, dove l’Italia si presenta come campione in carica.

Eurobet – segnala l’agenzia Agimeg – ha già aperto le quote sul nuovo ct degli azzurri. Al momento sembrano favoriti due ‘disoccupati’ di lusso come Luciano Spalletti ed Antonio Conte. Le quote per vederli sulla panchina della Nazionale è, rispettivamente, a 2.50 e 3.00.

Seguono tanti ex campione del mondo. Si va da Cannavaro, dato a 8.00, a Filippo Inzaghi (10.00). passsando per Gattuso (11.00) e De Rossi (15.00) fino a Fabio Grosso (31.00) che tirò il rigore decisivo nella finale. Poi tanti allenatori in attività. Sono suggestive le quote, tutte a 61.00, che vedono sulla panchina azzurra Ancelotti, Allegri, Sarri, Simone Inzaghi e Pioli.