Ascolti tv, ‘La ragazza e l’ufficiale’ batte ‘Ulisse’ e vince nel prime time

(Adnkronos) – Canale 5 si aggiudica la prima serata di domenica 13 agosto superando negli ascolti Rai1. ‘La ragazza e l’ufficiale’ conquista 1.733.000 telespettatori pari al 15,1% di share mentre la replica dello speciale ‘Ulisse’ dedicato a Piero Angela si ferma a 1.245.000 e al 10,9% di share.

Per quanto riguarda le altre reti: Rai2 con gli episodi di ‘Ncsi’ ha ottenuto rispettivamente 895.000 con 7.1% e 1.062.000 con 8.4%; Italia1 con la partita di Coppa Italia Monza-Reggiana 665.000 e 5.4%; Rete4 con ‘Lo squalo’ 620.000 e 5.4%; Rai3 con ‘Le Ragazze’ 558.000 e 4.7%; Tv8 con ‘Italia’s Got Talent Best Of’ 403.000 e 3.4%; Nove con ‘Little Big Italy’ 323.000 e 2.8%; La7 con ‘Miss Marple’ 219.000 telespettatori pari al 2.3% di share.

Passando all’access prime time, Rai1 con ‘Techetechetè’ realizza 2.263.000 telespettatori con il 18.1% di share e Canale 5 con ‘Paperissima Sprint’ 1.999.000 telespettatori con il 16.1% di share. Per quanto riguarda il preserale, ‘Reazione a Catena’ su Rai1 ottiene 2.566.000 telespettatori e il 25.6% di share, mentre su Canale 5 ‘The Wall’ raccoglie 1.408.000 telespettatori pari al 14.3% di share.