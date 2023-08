Calciomercato Inter, Arnautovic in arrivo: ultime notizie, le cifre

(Adnkronos) – L’Inter ha chiuso l’affare con il Bologna per il ritorno, a distanza di oltre 10 anni, di Marko Arnautovic. Il 34enne centravanti austriaco, secondo le ultime news di calciomercato, è atteso nelle prossime ore in città per sottoporsi alle visite mediche di rito. L’attaccante lascia il Bologna dopo due stagioni e si trasferisce in nerazzurro per una cifra di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Per l’Inter, le notizie di oggi non finiscono qui. E’ tutto fatto per l’arrivo di Carlos Augusto, che sulla fascia sinistra prenderà il posto lasciato libero dal partente Robin Gosens, destinato all’Union Berlino. L’affare con il Monza è stato definito nei giorni scorsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. Il 25enne brasiliano ha svolto le visite mediche in mattinata e nelle prossime ore firmerà il contratto con il club nerazzurro. Carlos Augusto non dovrà presentarsi al Coni per l’idoneità sportiva, in quanto l’ha già ottenuta prima dell’inizio della nuova stagione con il Monza.