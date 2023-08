Liga, Getafe-Barcellona 0-0. Risultati prima giornata

(Adnkronos) – Il Barcellona campione di Spagna non va oltre lo 0-0 sul campo del Getafe nel match in calendario per la prima giornata della Liga 2023-2024. I catalani vengono bloccati in una sfida spigolosa, caratterizzata da un’espulsione per parte e chiusa dalla discutibile decisione finale dell’arbitro, che in pieno recupero non assegna – nonostante il ricorso al Var – un rigore agli ospiti.

Risultati prima giornata: Almeria-Rayo Vallecano 0-2; Siviglia-Valencia 1-2; Real Sociedad-Girona 1-1; Las Palmas-Mallorca 1-1; Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2; Celta Vigo-Osasuna 0-2; Villarreal-Betis Siviglia 1-2; Getafe-Barcellona 0-0. Lunedì 14 agosto: Cadice-Alaves; Atletico Madrid-Granada.