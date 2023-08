Ucraina, nuovi aiuti militari Usa per 200 milioni di dollari

(Adnkronos) – Sono in arrivo nuovi aiuti militari all’Ucraina dagli Stati Uniti per un valore di 200 milioni di dollari. Lo ha annunciato il Segretario di Stato americano Antony Blinken. ”Oggi annunciamo consegne di armi e attrezzature per un valore di 200 milioni di dollari per l’Ucraina. La difesa aerea e le munizioni sosterranno le forze armate ucraine nella lotta per difendere la sovranità, il territorio e il popolo del loro Paese”, ha scritto Blinken in un post.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller in una nota ha affermato che ”questo pacchetto, che ha un valore di 200 milioni di dollari ed è stato eseguito dalla Presidential Drawdown Authority precedentemente autorizzata, include munizioni per la difesa aerea, proiettili di artiglieria e attrezzature aggiuntive per lo sminamento”.

Nella nota diffusa da Miller si legge che ”ogni giorno la Russia uccide civili ucraini e distrugge le infrastrutture civili, mentre usa come arma la fame e contribuisce all’insicurezza alimentare globale attraverso la distruzione dei porti civili e delle infrastrutture cerealicole dell’Ucraina. La Russia ha iniziato questa guerra e potrebbe finirla in qualsiasi momento ritirando le sue forze dall’Ucraina e fermando i suoi brutali attacchi. Fino a quando non lo farà, gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner rimarranno uniti con l’Ucraina, per tutto il tempo necessario”.