Europei volley femminile, Italia-Romania 3-0 a Verona

(Adnkronos) – L’Italia batte la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) a Verona nell’esordio agli Europei di volley femminile. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano l’incontro valido per il Gruppo B.

In evidenza Ekaterina Antropova (12 punti), al debutto assoluto in azzurro schierata subito in sestetto. Domani l’Italia si sposterà a Monza dove venerdì 18 e sabato 19 agosto contro Svizzera e Bulgaria, andrà a caccia di vittorie pesanti in ottica passaggio del turno.