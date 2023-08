Musk-Zuckerberg, Sangiuliano: “Sfida in nostro sito? Parliamone”

(Adnkronos) – ”C’è la disponibilità a parlarne, anche perché la disponibilità non la dà l’organo politico ma i tecnici che sono preposti alla gestione dei siti che ci dicono se quella cosa si può fare e se è compatibile con la tutela e la salvaguardia del patrimonio che è la nostra prima preoccupazione”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a RaiNews24 rispondendo sulla sfida di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

”Noi mettiamo a disposizione, esiste un vero e proprio tariffario, fermo restando che la priorità è la tutela e la salvaguardia, alcuni nostri siti per fare alcuni eventi, ce ne sono stati tantissimi negli anni da Pompei, al Colosseo ma anche al San Carlo di Napoli o all’arena di Verona – spiega Sangiuliano -. Quindi c’è una vasta fruibilità di questi beni per altri eventi che possono esaltare anche i beni stessi, oltre che dare risorse economiche che noi investiamo per la tutela del patrimonio. E quindi ho il dovere di ascoltare chiunque abbia da fare delle proposte. Mi sembrava che Roma non potesse essere destinata a questo tipo di evento, mi hanno parlato di un evento di beneficenza al quale è correlata un’ingente donazione, che noi vorremmo però destinare agli ospedali pediatrici per fare ricerca scientifica e riqualificare le strutture. Poi sembra che la cosa non abbia consistenza”.