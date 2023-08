Atp Cincinnati 2023, Sinner battuto da Lajovic: eliminato al secondo turno

(Adnkronos) –

Jannik Sinner eliminato a sorpresa oggi al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, testa di serie numero 8 e reduce dal trionfo al Masters 1000 di Toronto, all’esordio è stato sconfitto in 2 set dal serbo Dusan Lajovic, che si è imposto per 6-4, 7-6 (7-4) in 2h04′. Il k.o. di Sinner ha chiuso una giornata pessima per i tennisti italiani: eliminati anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, battuti in 2 set rispettivamente dal russo Daniil Medvedev e dallo statunitense Taylor Fritz, terza e nona testa di serie.