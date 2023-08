(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un 21enne olandese che, dopo aver ucciso il padre e un altro uomo a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, è fuggito a piedi nei boschi. L’altra vittima, a quanto si apprende, era il padrone della casa,a dove padre e figlio alloggiavano per le vacanze. Le ricerche sono condotte dai carabinieri a terra e con un elicottero. Dalle prime informazioni sembra che il 21enne soffrisse di problemi psichici.