Il Gruppo TerraPay espande le operazioni commerciali in Italia e punta sull’Unione Europea

(Adnkronos) – MILANO, 16 agosto 2023 /PRNewswire/ — TerraPay, una delle principali società globali di infrastrutture per i pagamenti, ha annunciato oggi di aver ottenuto l’autorizzazione come Electronic Money Institute (EMI) in Italia. Dopo aver ottenuto l’approvazione della Banca d’Italia, TerraPay è destinata ad ampliare le proprie attività all’interno del Paese e successivamente in tutta l’Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 114-quinquies Consolidated Banking Act (TUB), la Banca d’Italia ha autorizzato TerraPay Italia come istituto di moneta elettronica. Ciò riveste grande importanza non solo per TerraPay, ma anche per il fiorente settore Fintech italiano, segnando un notevole passo avanti nelle rispettive traiettorie. Sfruttando la sua vasta esperienza e il suo approccio innovativo nel settore dei pagamenti digitali, TerraPay mira a incidere positivamente e a contribuire al mercato europeo.

“L’impegno del team TerraPay, sostenuto dalla società internazionale Orrick, è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo storico”, ha dichiarato Ambar Sur, fondatore e CEO di TerraPay. “Siamo entusiasti di ciò che il futuro ci offrirà in Italia e continueremo a lavorare per fornire servizi finanziari digitali innovativi e sicuri.”

Commentando questo annuncio, Ram Sundaram, Co-fondatore e COO di TerraPay, ha dichiarato: ” Ottenere questa autorizzazione stabilisce con fermezza TerraPay come pioniere nel campo della moneta elettronica in Italia, aprendo al contempo la strada a entusiasmanti percorsi di espansione e crescita in tutti i mercati italiani ed europei”.

TerraPay si è affermata come partner globale per banche leader, operatori di trasferimento di denaro, operatori di portafoglio mobile e istituzioni finanziarie per facilitare le transazioni digitali senza frontiere. In qualità di azienda B2B, TerraPay collabora con altre aziende e le aiuta a sfruttare la sua piattaforma tecnologica agile, sicura e scalabile per migliorare la loro proposta ai clienti per le rimesse, i pagamenti e la spesa transfrontaliera. L’azienda dispone di una rete capillare in 121 Paesi di destinazione e 208 Paesi di invio ed è regolamentata in oltre 28 Paesi a livello globale. I mercati chiave dell’azienda comprendono: CCG, Africa settentrionale, meridionale e centrale, Europa e Asia meridionale, Americhe centrali, settentrionali e meridionali.

La visione di TerraPay è allineata col raggiungimento dell’obiettivo SDG 2030 di promuovere la crescita economica e l’uguaglianza, riducendo il costo delle transazioni attraverso diversi canali di pagamento come i portafogli mobili e i conti bancari, per citarne alcuni.

Congratulandosi col team,Akbar Hussain, Co-Fondatore, General Counsel & CCO, TerraPay, ha dichiarato: “Voglio sottolineare l’estrema importanza di promuovere una cultura normativa resiliente all’interno della nostra azienda. La nostra collaborazione con lo studio legale Orrick ha sottolineato ancora una volta il ruolo fondamentale che un solido supporto legale svolge nel dinamico panorama dell’industria finanziaria.”

Questo notevole risultato è stato possibile grazie agli sforzi concertati del team di TerraPay, che intende rafforzare la propria presenza in Italia e oltre, e alla preziosa guida legale fornita da Marco Boldini, partner dello studio legale Orrick, insieme al suo team composto da Teresa Mattioni, Niccolò Martinoli e Niccolo Matteo Bonaldo. Inoltre, dal punto di vista aziendale, i contributi cardine del partner Marco dell’Antonia e dell’Associato senior Jacopo Taddei hanno contribuito a tale obiettivo. TerraPay esprime una sincera gratitudine per questo importante risultato, poiché la navigazione delle complesse procedure di autorizzazione sarebbe stata difficile senza il supporto di questo team. La società rimane ottimista riguardo all’eccezionale partnership instaurata con la Banca d’Italia e al percorso da seguire.

Informazioni su TerraPay

Con sede nel Regno Unito, TerraPay ritiene che anche il pagamento più piccolo meriti un viaggio senza confini sicuro quanto il più grande. Il gruppo ha costruito un’autostrada dei pagamenti in continua espansione che consente alle aziende di creare esperienze cliente trasparenti con un passaggio globale ininterrotto, sicuro e in tempo reale per ogni pagamento, per quanto piccolo o grande sia. Registrata e regolamentata presente su 29 mercati globali, TerraPay è uno dei principali partner globali per banche, portafogli mobili, operatori di trasferimento di denaro, esercenti e istituzioni finanziarie, creando un ecosistema finanziario internazionale più ampio e inclusivo. Con accesso a un’ampia rete di oltre 7,5 miliardi di conti bancari, oltre 2,1 miliardi di portafogli mobili, in 121 Paesi destinatari e 208 Paesi di invio, TerraPay consente ai suoi partner di diventare esempio di inclusione finanziaria globale.

