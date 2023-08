Messi trascina Miami in finale Leagues Cup

(Adnkronos) – Leo Messi trascina ancora Miami. Il 36enne fuoriclasse argentino firma un gol nel successo per 4-1 su Philadelphia che manda la squadra della Florida in finale di Leagues Cup, torneo che mette di fronte le squadre di Mls e di Liga Mx. L’ex Barcellona e Psg è il protagonista assoluto del torneo e l’attuale capocannoniere, con 9 reti segnate in 6 partite. Resta ora l’atto finale, da giocare sabato contro Nashville, che potrebbe portare alla ‘pulce’ il primo trofeo nel nuovo continente.