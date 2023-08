Ue, Tajani: “Non farò mai un accordo con Afd, mi fa schifo”

(Adnkronos) – “Nessuno in Europa farà mai un accordo con Marine Le Pen e con Afd”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a ‘La Versiliana’, tacciando il partito di estrema destra tedesco di ‘cultura nazista’. “Neanche io farò mai un accordo con Alternative fur Deutschaland quando dicono che un bambino disabile deve essere emarginato e messo in una classe da solo, è una vergogna, mi fa schifo”. “Per questo dico nessuno farà mai accordi con questi signori, anche con la Le Pen che è contro l’Europa, vuole uscire dalla Nato”, ha poi aggiunto, sottolineando che “se l’idea è quella di avere un’alternanza in Europa l’unico modo possibile è quello di trovare un accordo tra popolari conservatori e liberali”. “Non ci sono veti, è un fatto concreto, la realtà se si vogliono sconfiggere i socialisti” ha concluso, parlando degli equilibri del prossimo Parlamento Europeo e della prossima Commissione.