Stellantis investe in CTR per la produzione di litio a basse emissioni

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis e Controlled Thermal Resources Holdings (CTR) annunciano un importante investimento di oltre 100 milioni di dollari da parte di Stellantis per portare avanti lo sviluppo del progetto Hell's Kitchen di CTR, il più importante al mondo dedicato al litio geotermico, che consentirà di produrre fino a 300.000 tonnellate di carbonato di litio equivalente all'anno. Il litio prodotto a Hell's Kitchen consentirà ai veicoli BEV di Stellantis di accedere agli incentivi previsti dall'Inflation Reduction Act (IRA) statunitense. Le aziende hanno inoltre esteso l'accordo di fornitura iniziale, cosicché ora CTR si è impegnata a fornire fino a 65.000 tonnellate di idrossido di litio per batterie (LHM) all'anno per i dieci anni di durata del contratto. Il nuovo accordo incorpora il contratto originale, firmato a giugno 2022, che prevedeva la fornitura di fino a 25.000 tonnellate di LHM all'anno. Il progetto Hell's Kitchen di CTR, nella contea di Imperial, California, prevede l'estrazione di litio dalle salamoie geotermiche utilizzando energia da fonti rinnovabili e vapore per ottenere prodotti di litio per batterie realmente "green" in un processo totalmente integrato. Ciò elimina la necessità di bacini di evaporazione delle salamoie, di miniere a cielo aperto e l'utilizzo di combustibili fossili per il trattamento del litio. "La nostra spinta alla decarbonizzazione, leader del settore, si fonda su sistemi produttivi a basse emissioni e su una filiera sostenibile per la realizzazione dei nostri veicoli elettrici", ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. "Il recente accordo con CTR è un elemento importante del nostro impegno a favore dei clienti e del pianeta nel percorso da noi intrapreso per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile in Nord America", ha aggiunto. 17-Ago-23