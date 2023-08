Inter-Monza, Inzaghi: “Ci manca un difensore, confronto h24 con la società”

(Adnkronos) – Il calciomercato “è complicato per quasi tutti, sappiamo che è in atto un grandissimo cambiamento”. Lo dice il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro il Monza per la prima giornata di Serie A. “Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, qualcuno chiaramente tra i migliori nel proprio ruolo in Italia. Però sono arrivati calciatori di grandi prospettive, giovani e qualcuno più esperto”.”C’è la grande incognita che è ancora aperto: con la società ci confrontiamo h24. Sappiamo tutti che ci manca un difensore e dovremo essere bravi a prendere un giocatore importante in quella posizione”.