Spalletti è il nuovo CT della nazionale. Cosa aspettarsi

Si conclude finalmente la telenovela Spalletti: l’allenatore toscano è il nuovo CT della nazionale italiana di calcio. L’ufficialità arriverà probabilmente nella giornata di domani sulle pagine social e sul sito della FIGC.

Non sarebbe però ancora superato lo scoglio De Laurentis, con il quale si prospetta un lungo braccio di ferro che potrebbe arrivare in tribunale qualora la clausola da tre milioni non venga pagata. Nel mentre, l’allenatore che ha portato il primo titolo a Napoli dal 1990, esordirà in Macedonia il 9 settembre per la partita valida per le qualificazioni all’Europeo del 2024. Il primo raduno a Coverciano è invece programmato per il primo settembre. Per ora, il contratto con la nazionale dovrebbe essere fino al mondiale 2026. Questa notizia porterà sicuramente una rivoluzione nei convocati azzurri, con molti fedelissimi di Mancini che potrebbero perdere il posto a favore di giocatori allenati e apprezzati da Spalletti. La nuova nazionale seguirà probabilmente lo stile di gioco storicamente portato dell’allenatore toscano, con un 4-3-3 molto offensivo e veloce nella manovra che nasce normalmente dal basso. Gli attaccanti e gli esterni sono i giocatori chiave per Spalletti, che riesce sempre a ottenere il massimo da questi ruoli: Osimhen e Kvaratskhelia sono due ottimi esempi di ciò.

Gravina ha commentato dicendo: “il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali”.