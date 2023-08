(Adnkronos) – E’ in condizioni molto gravi una donna di 61 anni presa a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava ai giardini e arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova. I medici stanno valutando se trasferirla all’ospedale San Martino in neurochirurgia o ricoverarla in rianimazione al Galliera.