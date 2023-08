Granchio blu, il ministro Lollobrigida e la ricetta: “Compratelo e cucinatelo” – Video

(Adnkronos) – Comprare il granchio blu, che infesta i mari italiani, e cucinarlo. E’ il messaggio che Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, invia con un video pubblicato su Facebook.

“Sono andato in una bella pescheria barese, ho comprato questi granchi per poteri gustare e poterli proporre a tutti quelli che vorranno aiutarci a diminuirne la presenza nei nostri mari. Questo è il granchio blu, sta infestando le nostre acque, non ha un predatore naturale nei nostri mari. E’ un animale che ha grandissime proprietà, è ottimo per la sua carne”, dice il ministro, mostrando i crostacei in cucina.

“Nutrizionisti e chef hanno consigliato tante preziose ricette. Come tutti gli animali va rispettato, ma bisogna tenere in considerazione che un animale del genere, quando si radica nei nostri mari e si riproduce in modo esponenziale, diventa insostenibile per il nostro ambiente. Grazie a tutti quelli che ci daranno una mano a raccoglierlo implementando una produzione nuova a tutti quelli che sapranno consigliare modi di cucinarlo”, aggiunge.