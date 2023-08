(Adnkronos) – Tori Spelling di nuovo in ospedale. L’attrice di Beverly Hills 90210 ha postato su Instagram la foto del braccio con una siringa in ospedale e la data del ricovero del 17 agosto scorso. “Mi mancano tanto i miei figli” ha scritto senza specificarne il motivo, ma lo scatto arriva dopo che l’attrice ha dovuto lasciare la sua casa con i suoi cinque figli per colpa della muffa e andare a vivere, prima in un motel, e poi in un camper.