Celine Dion, peggiorano le condizioni: potrebbe non cantare mai più in pubblico

(Adnkronos) – Celine Dion potrebbe non cantare mai più in pubblico. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ le condizioni della cantante 55enne, a cui è stata recentemente diagnosticata la ‘sindrome della persona rigida’, sono notevolmente peggiorate e fonti vicine alla star dicono che la cantante stia lottando per trovare farmaci che funzionino per lei. La notizia che Celine potrebbe dover abbandonare la sua carriera, dopo aver posticipato i concerti di quest’anno e il prossimo a maggio, ha devastatato i suoi fan. È qualcosa che la cantante di ‘My Heart Will Go On’ non deciderà alla leggera, ma attualmente, secondo fonti vicine alla famiglia, Celine è così debilitata dalla sua condizione da non voler uscire più di casa.

Secondo quanto ha raccontato un insider al ‘National Enquirer’ “Celine non viene fotografata in pubblico da quasi 600 giorni e con buone ragioni. Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti tremori che provocano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili”. E sempre la fonte ha anche affermato che la situazione continua a peggiorare. Recentemente ha trasferito sua sorella Linda nella casa che condivide con i tre figli René-Charles, Eddy e Nelson.

”Quando la chiamo e lei è occupata, parlo con mia sorella Linda che vive con lei e mi dice che sta lavorando duro, ha raccontato l’altra sorella, Claudette a ‘Le Journal de Montreal’: “Sta ascoltando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara. Onestamente penso che abbia soprattutto bisogno di riposare. Va sempre oltre, cerca sempre di essere la migliore e al massimo. Ad un certo punto, il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti qualcosa. È importante ascoltarlo”. Claudette ha continuato spiegando che la sorella sta lavorando duramente per la sua guarigione e ha aggiunto: “Abbiamo fiducia in lei. È innato in lei, è disciplinata in ogni area della sua vita… Non riusciamo a trovare alcuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante”, ha concluso la sorella di Celine Dion.