La Federcalcio argentina annuncia XTREND come sponsor della nazionale argentina

(Adnkronos) – SANDTON, Sudafrica e JOHANNESBURG, 22 agosto 2023 /PRNewswire/ — La Federcalcio argentina (AFA) e e il broker forex con licenza internazionale XTrend hanno annunciato oggi il loro contratto di sponsorizzazione per la squadra nazionale argentina. Questo contratto consentirà a XTREND di promuovere e diventare uno sponsor regionale per la squadra nazionale argentina.

Dopo anni di supporto per la squadra nazionale argentina, AFA ha guidato diversi programmi di espansione del marchio per promuovere l’attrattiva commerciale e la squadra nazionale di calcio. Con questa partnership, l’AFA sarà ora in grado di avvicinare al pubblico Super Stars argentine come Lionel Messi, Angel Di Maria, Julián Alvarez, Emi Martinez.

I fan argentini e gli utenti di XTREND ora si uniranno e potranno avere accesso a esperienze dal valore inestimabile, maglie autografate e momenti preziosi, che li fa sentire più vicini alle loro amate superstar e alla loro squadra di calcio. Questo contratto regionale che inizia oggi esprime l’intento della squadra nazionale argentina di continuare a migliorare la sua attività commerciale a livello internazionale e in nuovi mercati in via di sviluppo.

Claudio Fabian Tapia, Presidente di AFA, ha dichiarato: “La squadra nazionale argentina ha sentito la forza e il sostegno della comunità asiatica durante la Coppa del Mondo e siamo molto lieti che XTREND sia il nostro sponsor regionale della Federcalcio argentina. L’associazione apre una nuova piattaforma per entrare in contatto con i fan. Di conseguenza, la nostra associazione si consolida come leader nell’ambiente calcistico mondiale. Diamo il benvenuto a XTREND come nostro sponsor regionale.”

Michael Rezaie, CEO di XTrend, ha dichiarato: “Oggi siamo molto orgogliosi di iniziare la nostra associazione con la squadra nazionale argentina, una pietra miliare significativa per la crescita di XTREND all’interno della regione e a livello internazionale. Storicamente l’Argentina è stata una straordinaria interprete del talento calcistico e del successo nel calcio mondiale, raggiungendo recentemente il suo apice vincendo la Coppa del Mondo 2023. Riteniamo che XTrend incarni anche lo stesso impegno e gli stessi valori con un’associazione calcistica così prestigiosa, offrendo alla nostra partnership l’opportunità di associare tecnologia e innovazione a un pubblico più ampio di appassionati di calcio nella regione. Condividiamo la stessa visione con l’AFA, dove vogliamo anche che XTrend sia l’esecutore di spicco nei servizi finanziari a livello internazionale, miglioriamo continuamente la nostra piattaforma di trading per aiutare i trader a raggiungere nuove vette nel loro percorso di trading professionale. Indubbiamente, siamo entusiasti di ciò che questa partnership porterà per il futuro a XTrend e ai suoi clienti.”

Leandro Petersen, Direttore Commerciale e Responsabile Marketing di AFA, ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni abbiamo stabilito una visione strategica e un obiettivo per la nostra Associazione, recuperando prestigio internazionale e attrattività commerciale mondiale, questa sponsorizzazione regionale con XTREND è il risultato di un lavoro dedicato al team e una chiara direzione da parte di AFA. Siamo lieti che XTREND abbia scelto la nostra Associazione e sia diventata una sponsorizzazione regionale. AFA e XTREND svilupperanno congiuntamente azioni commerciali e di marketing che aumenteranno la sinergia e il potere dei loro marchi nel mercato dell’Asia meridionale.”

A proposito di XTrend

XTrend è un leader globale nei servizi di investimento e finanziari, con la sua tecnologia altamente innovativa basata su app che porta la sua piattaforma di trading alla portata degli utenti tramite iOS e Android, apporta un tocco giovane e moderno al trading di strumenti finanziari online, dove i proprietari del marchio migliorano e sviluppano continuamente la tecnologia della piattaforma di trading ascoltando le esigenze dei trader e dando grande enfasi a un servizio clienti efficiente per la risoluzione dei problemi ai propri utenti.

Nome della società: Rynat Capital(Pty)LtdPersona di contatto: Kai-te HuangTelefono: +27 615411734E-mail: support@xtrendspeed.comPaese: Sud AfricaSito Web XTrend:www.thextrend.comSito web di XTrend Speed:www.xtrendspeed.com



