(Adnkronos) – Per il forte vento e le alte temperature un incendio di vegetazione si è propagato all’interno di un deposito di mezzi agricoli, vernici e solventi a Papaniciaro, in provincia di Crotone: al lavoro dalle 12.30 trenta vigili del fuoco con una decina di automezzi. Operazioni di spegnimento in corso, squadre schierate a difesa di altre strutture industriali vicine.