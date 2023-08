(Adnkronos) – L’aereo su cui viaggiava Evgheny Prigozhin, capo della compagnia di mercenari della Wagner, è precipitato in Russia. Lo riferisce l’agenzia Tass, aggiungendo che nello schianto sono morte 10 persone. L’aereo è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. Secondo informazioni diffuse da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, nella regione era in azione la contraerea russa.