Prigozhin, il video nell’aereo: “Voleva venderlo, a luglio riparazioni a Mosca”

(Adnkronos) – Evgheny Prigozhin voleva vendere l’Embraer, l’aereo precipitato il 23 agosto. Nello schianto, il capo della compagnia Wagner è deceduto con altre 9 persone. Il canale Telegram VChK-OGPU ha pubblicato un video registrato all’interno del velivolo prima del disastro e rilanciato dai media ucraini. Prigozhin avrebbe voluto vendere l’aereo per 5 milioni di euro e 2 giorni fa il velivolo sarebbe stato visitato da rappresentanti della compania Rusjet, ammessi a bordo come viaggiatori per questioni burocratiche e per motivi legati alla sicurezza dell’area.

Dopo la visita, le due persone – un uomo e una donna – avrebbero lasciato l’aereo. L’Embraer sarebbe stato sottoposto ad alcune riparazioni il 20 luglio per problemi al sistema di raffreddamento a bordo. La nuova unità da installare sarebbe stata consegnata dopo 30 giorni e non dopo i 10 previsti a causa dei ritardi legati alle sanzioni adottate contro la Russia. Per tutto il periodo dei lavori, costati circa 7 milioni di rubli, l’aereo sarebbe rimasto fermo nell’aeroporto di Sheremetyevo, a Mosca. Al velivolo avrebbero avuto accesso 2 ingegneri e un direttore tecnico.