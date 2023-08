(Adnkronos) – Evgheny Prigozhin “era una persona di talento”. Sono le parole del presidente russo Vladimir Putin che, come riferisce l’agenzia Tass, rompe il silenzio e si esprime sulla morte di Evgheny Prigozhin, capo della Wagner deceduto ieri – con altre 9 persone – nello schianto del suo aereo in Russia. Secondo Putin, che porge le condoglianze, il contributo della Wagner alla lotta contro il neonazismo non sarà dimenticato.