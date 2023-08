Putin su Prigozhin: “ha commesso gravi errori” (VIDEO)

Sono ormai virali le prime dichiarazioni del presidente Putin sulla morte di Prigozhin. Il capo del Cremlino ha descritto il CEO della Wagner come un uomo di spessore, rilevante per il suo grande contributo in termini militari e strategici.

Putin ha quindi reso omaggio all’operato dei combattenti della Wagner contro quello che lui definisce come neo- nazismo ucraino. A creare polemica è stata però una frase delle dichiarazioni di Putin: “È stato un uomo di talento, ma ha commesso gravi errori”.

Ad avviso dell’opinione pubblica le parole di Putin hanno gettato sulla questione ulteriori dubbi, che, almeno attualmente, sembrano non trovare risposte.

Di seguito il video delle dichiarazioni di Putin su Prighozin: