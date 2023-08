Juve-Bologna, Allegri: “Arabia Saudita? Non potevo andare via. Calciomercato è finito”

(Adnkronos) –

La Juventus riceve il Bologna domani 27 agosto nella gara in calendario per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, tra ultime news di calciomercato e decisioni sullo schieramento, si prepara al debutto casalingo.

Capitolo formazione: domani in porta non c’è Szczesny, spazio a Perin. “Szczesny ha preso una piccola botta alla spalla, gioca Perin. Per il resto, ho un dubbio a centrocampo e uno sulla fascia”, spiega Allegri.

Paul Pogba potrebbe giocare uno spezzone di match: “Sta meglio, ha lavorato bene in settimana e soprattutto ha risposto bene mercoledì dopo un allenamento molto intenso. Domani sarà a disposizione e potrà essere utilizzato”.

La Juve ha aperto il campionato vincendo 3-0 sul campo dell’Udinese grazie soprattutto ad un ottimo primo tempo. “C’è troppo entusiasmo dopo una sola partita. L’entusiasmo va bene, ma abbiamo giocato solo una gara e domani ci aspetta una sfida difficile contro un Bologna che gioca bene e anche contro il Milan ha creato molto. Dovremo avere il piglio giusto”, dice il tecnico. “Sì è abbassata l’età media della squadra e dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo dei giovani. Questo, però, non deve portarci a strafare. Ripeto, servono calma, equilibrio e soprattutto lavoro”.

Inevitabile parlare di calciomercato: “Credo rimarremo questi e sono contento. Kean non è mai stato fuori rosa. È arrivato una volta in ritardo, ma è una cosa che capita. Aveva avuto una ricaduta dopo una botta, però domani è a disposizione”.

Bonucci, invece, non ha chance di essere reintegrato: “La Juventus è stata chiara e lui conosce la situazione”.

Allegri è stato accostato a faraoniche offerte dall’Arabia Saudita. “Con la Juve ho firmato un contratto di 4 anni e non potevo andarmene ora. Quando andrò via dalla Juventus voglio lasciare una squadra che avrà un grande futuro per continuare a lottare per anni per la vittoria”.