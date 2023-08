Meteo Milano oggi, allerta maltempo arancione

(Adnkronos) –

Maltempo su Milano e sulla Lombardia oggi, sabato 26 agosto, con allerta meteo arancione per il rischio di pioggia, grandine e raffiche di vento. Mentre il caldo almeno per qualche ora domina in gran parte di Italia, in Lombardia le condizioni meteo cambiano in peggio, con un anticipo di maltempo che da lunedì 28 agosto sarà esteso a buona parte del Centro e del Nord.

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso l’allerta arancione per temporali a partire dalle ore 12 di oggi con la prevista intensificazione delle precipitazioni nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia.

Il Comune di Milano rende noto che il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli delle acque dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.

Durante l’allerta meteo a Milano scatta il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Il suggerimento ai cittadini è inoltre quello di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende e di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.