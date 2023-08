Vannacci, Renzi: “In Paese civile generali non vanno in tv a commentare Capo dello Stato”

(Adnkronos) – “In un Paese civile i generali in attività non fanno politica e non vanno in TV a commentare le parole del Presidente della Repubblica”. Così Matteo Renzi su Twitter a proposito del generale Roberto Vannacci.

“La democrazia prevede un rispetto delle Istituzioni e delle funzioni. È lo stesso principio per cui non si elegge il capo dei servizi segreti alla guida del Paese: spero che adesso sia finalmente più chiara la mia battaglia di due anni fa”.

“Il generale Vannacci ha tutto il diritto di fare politica: si tolga la divisa, dimettendosi, e si candidi dove vuole – scrive Renzi – Ma finché è in attività rispetti le regole: l’Esercito difende la Patria e forma i soldati, non aspiranti influencer per talk show”.