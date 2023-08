Violenza sulle donne, Salvini “Castrazione chimica per casi più gravi”

ROMA (ITALPRESS) – "Per quello che riguarda la violenza sulle donne è un'estate pazzesca. La Lega presenterà un emendamento per la castrazione chimica per i casi più gravi di recidiva. Pensiamo a quello schifoso, non posso chiamarlo papà, che prima ha abusato della fidanzatina 14enne del figlio, e poi della figlia di 11 anni. Non siamo di fronte solo a dei delinquenti, ma a dei malati. Se hai mal di testa prendi l'aspirina, se non riesci a controllarti te lo risparmio per il resto della tua esistenza". Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine del vertice di Pinzolo, in Trentino. -foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). mgg/red 26-Ago-23 13:49