Controesodo oggi 27 agosto, traffico da bollino rosso per rientro vacanze

(Adnkronos) – Traffico da bollino rosso anche oggi domenica 27 agosto per il controesodo 2023 con il rientro dalle vacanze. Previsto traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas ha stimato un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di ieri e oggi, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Queste le strade osservate speciali: la A2 Autostrada del Mediterraneo in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 Adriatica in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domenica.

Secondo quanto riferisce Viabilità Italia, il picco dei rientri si concentra nella mattinata di oggi. Non si potranno, pertanto, escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t è stato vigente ieri dalle 8 alle 16 e lo è oggi dalle 7 alle 22.

Viabilità Italia invita alla prudenza. Per tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo si consiglia:

– verificare l’efficienza del veicolo;

– sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

– evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche;

– essere sufficientemente riposati;

– tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.

– tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

– non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.);

– fare soste frequenti;

– moderare la velocità, soprattutto in caso di pioggia;

– mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede;

– usare prudenza nei sorpassi;

– non impegnare mai la corsia di emergenza, se non nei casi di necessità;

– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili su www.aiscat.it e sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).