Il bacio Hermoso-Rubiales non è consensuale (video)

È ormai diventato virale il video del bacio tra Jennifer Hermoso e Luis Rubiales. Ma qual è stato il fattore scatenante della polemica? A detta della calciatrice Hermoso il bacio sarebbe stato non consensuale.



Le dichiarazioni della calciatrice hanno scosso la Federcalcio Spagnola, tanto che le compagne di squadra della Hermoso hanno fatto sapere che non torneranno a giocare nella Seleccion «se rimarranno in carica gli attuali dirigenti».

Le giocatrici sono state accontentate, in quanto la FIFA ha ufficialmente sospeso Rubiales per i fatti accaduti. Si tratta del primo provvedimento ufficiale, in attesa di quello disciplinare e al contempo definitivo che arriverà Giovedì.

Clicca qui per vedere il video del bacio tra Jennifer Hermoso e Luis Rubiales: