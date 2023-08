Ecco la rissa tra il sindaco e i consiglieri di FDI (VIDEO)

Nella giornata di oggi, all’interno del consiglio comunale di Terni si è verificato un episodio al limite dell’inverosimile. Il sindaco Stefano Bandecchi e il capogruppo di FDI Marco Celestino Cecconi, stavano per picchiarsi.

La situazione è degenerata con una rapidità tale, da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per separare i due litiganti. Il diverbio sarebbe iniziato quando il consigliere di FdI, Orlando Masselli, ha preso la parola in aula per parlare dei conti del Comune.

Nella replica il sindaco gli ha detto di “vergognarsi”, per poi intimarlo di smetterla di ridere perché altrimenti: “ti saltano via tutti i denti dalla bocca”. Il proseguo della vicenda è visibile all’interno del video.

