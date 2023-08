La telenovela Lukaku volge al termine?

Il campionato per l’AS Roma, non poteva cominciare peggio: un pareggio con la Salernitana con due eurogol di Candreva ed una sconfitta con il Verona quasi retrocesso l’anno scorso dimostrano che la rosa necessita di nuovi giocatori, un attaccante titolare su tutti. Certo, per ora i veri problemi sembrano essere in difesa con Smalling e Rui Patricio che non hanno convinto nelle prime due di campionato. In particolare il portiere portoghese è al centro delle critiche dei tifosi per una statistica decisamente negativa: su 5 tiri in porta subiti in due partite, 4 sono entrati in rete e uno solo è stato parato.

Eppure, la squadra di Trigoria sta concentrando tutti i propri mezzi e uomini sulla trattativa per Romelu Lukaku, attaccante belga di 30 anni di proprietà del Chelsea che vuole liberarsene a tutti i costi. Secondo le ultime notizie, il bomber ex Inter, che quest’anno sarebbe dovuto andare alla Juventus al posto di Vlahovic, sarebbead un passo dall’accordo coi giallorossi. Un prestito secco oneroso di 5 milioni circa. Il problema rimane però lo stipendio del belga: la dirigenza della Roma offre infatti 7,5 milioni di euro, 4 milioni e mezzo in meno dell’attuale stipendio di Lukaku.

Comunque, l’estate del giocatore belga è stata decisamente tumultuosa. Al termine del prestito dell’anno scorso all’Inter, il giocatore era stato messo esplicitamente fuori rosa dall’allenatore dei blues Pochettino. Numerosi club avevano contattato la dirigenza londinese per informazioni sul giocatore ma l’unica offerta concreta era arrivata dagli arabi dell’al-Hilal di Milinkovic-Savic e Neymar, che però non rientrava nei piani del giocatore che preferiva continuare la carriera in Europa. Il Chelsea allora ha offerto il giocatore a due dirette concorrenti dell’Inter: Milan e Juventus. I rossoneri hanno apparentemente rifiutato l’offerta, visto che la rosa nelle prime due partite di campionato si è dimostrata competitiva e completa. Al contrario, la Juventus non ha escluso uno scambio con i blues: “Big Rom” sarebbe andato a giocatore a Torino mentre Vlahovic a Londra (naturalmente oltre allo scambio sarebbero arrivati diversi milioni nelle tasche della Juventus). Anche qui però il belga non ha convinto mentre il giovane Dusan Vlahovic sembra essere pronto a prendere in mano l’attacco bianconero. Arriviamo quindi alla Roma, l’ultima squadra di questa lunghissima telenovela. Dopo l’infortunio di Abraham, che lo terrà fuori ancora per molti mesi, Tiago Pinto si è messo subito alla ricerca di una prima punta da almeno 15 gol a stagione e, dopo il fallimento della trattativa per Zapata e l’arrivo in prestito di Azmoun dal Leverkusen, ha deciso di andare all-in su Lukaku.

Con Dybala non al meglio e Belotti altalenante, chissà se non sia proprio Lukaku a diventare la stella che riporterà la Roma nella parte alta della classifica?