Ad Alessandro Roia il Premio SIAE al talento creativo

In occasione della ventesima edizione delle Giornate degli Autori, verrà assegnato il Premio SIAE al Talento Creativo all’attore Alessandro Roia, che debutta alla regia e alla sceneggiatura con il film Con la grazia di un Dio.

La cerimonia di consegna del Premio SIAE al Talento Creativo si svolgerà il prossimo 3 settembre alle ore 17:00 in Sala Perla e sarà seguita dalla proiezione del film canadese Vampire humaniste cherche suicidaire consestant di Ariane Louis-Seize.

L’esordio dietro la macchina da presa dell’attore, divenuto celebre nel ruolo del Dandi nella serie TV Romanzo criminale di Stefano Sollima e a seguire protagonista di pellicole come Song’e Napule dei Manetti Bros (ruolo con cui è stato candidato al Nastro d’argento e al Globo d’oro come migliore attore protagonista) e I più grandi di tutti di Carlo Virzì, verrà presentato alle Notti Veneziane, realizzate in collaborazione con Isola Edipo, il prossimo 4 settembre (ore 21:00, Sala Laguna).

Negli scorsi anni il riconoscimento è stato consegnato ad autori come Daniele Ciprì (2022), Elisa Fuksas (2021), Francesco Lettieri (2020) e tanti altri talenti che alle Giornate degli Autori hanno dimostrato il loro valore nell’affrontare nuove sfide creative.

Salvatore Nastasi, Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, premia Alessandro Roia con la seguente motivazione: “SIAE premia autori capaci di scrivere il cinema del presente e di dimostrare la passione per questo mestiere cimentandosi in sfide sempre nuove. Con la sua opera prima Alessandro esplora – tra sensibilità e realismo – l’umanità di un protagonista intrappolato nei propri dubbi, nel lato oscuro che si cela dietro ciascuno di noi. Così racconta il ritorno, i cambiamenti del proprio posto nel tempo, i ricordi e la necessità umana di ridiscutere se stessi in certi momenti della vita”.