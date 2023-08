Migranti, Meloni: “Discutere con Nord Africa, coinvolgere Europa e applicare decreto Cutro”

(Adnkronos) – Sui viaggi e i contatti internazionali per affrontare la questione migranti, “sto indirizzando lì gran parte delle mie energie. Io penso…, no io sono convinta, che l’unico modo per agire strutturalmente sul problema sia discuterne con i Paesi del Nord Africa”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’, ribadendo la necessità di “coinvolgere l’Europa nel suo complesso. Il cambio di passo c’è perché oggi la Ue discute prima di come contrastare l’immigrazione illegale sulle rotte mediterranee e poi di come distribuire i migranti. Negli anni passati si discuteva solo di quest’ultima parte”.

“È un lavoro enorme, lungo. Che alla fine ci darà ragione. Ma intanto stiamo subendo una pressione fortissima e capisco che gli italiani chiedano risposte immediate”, continua Meloni “Per questo ho deciso di dare piena applicazione al decreto Cutro, in tema di rimpatri. Porteremo nuove norme ma credo che serva un coordinamento maggiore nel governo, sia sul piano nazionale che internazionale”. “Per questo – ricorda – lunedì ho convocato permanentemente il Comitato per la sicurezza pubblica”.